Florian Thauvin parti, l’Olympique de Marseille prospecte un peu partout en Europe pour lui trouver un remplaçant ou du moins pouvoir renforcer son effectif comme il se doit. Aujoyrd’hui c’est le cas avec le jeune turc Kerem Akturkoglu.

Selon les informations de « Fotomaç », le club olympien apprécie le profil du jeune de 22 ans, Kerem Akturkoglu. Auteur d’une très belle saison avec le Galatasaray Istanbul, il a disputé 27 matchs de championnat pour 6 buts et 3 passes décisives la saison dernière. Les négociations sont déjà bien avancées puisque l’OM aurait offert près de 10 millions d’euros au club stambouliote plus des bonus, afin de s’attacher les services du joueur. Un rendez-vous aurait été planifié entre Pablo Longoria et les dirigeants de Galatasaray, en vue de conclure le deal. Affaire à suivre…