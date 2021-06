Le jeune norvégien Johan Hove pourrait entrer dans les plans de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria lors de la prochaine période des transferts.

À la recherche de renforts dans l’entrejeu pour pallier les départs de Michaël Cuisance, Olivier Ntcham et sans doute Boubacar Kamara – annoncé avec insistance du côté du Milan AC – l’Olympique de Marseille pourrait se tourner vers la pépite norvégienne Johan Hove. Auteur d’une excellente saison à Strømsgodset, le prodige de 20 ans serait un renfort de choix à moins d’un million d’euros.

« C’est l’un des joueurs que nous suivons le plus », détaille le site Football Club de Marseille.« On entend assez peu parler de lui car il n’est parfois pas constant. En revanche lorsqu’il est dans un bon jour c’est lui qui emmène toute son équipe. Milieu central formé à Sogndal il a signé à Strømsgodset en 2018 et il a gagné sa place de titulaire. C’est un joueur qui sait attaquer et défendre, il joue en général un peu en retrait pas rapport aux attaquants lors des phases offensives pour que si besoin il puisse décrocher et revenir rapidement en défense. Sa vision du jeu est très bonne au vu de son âge. Il est assez peu présent sur les coups de pied arrêtés puisqu’il ne mesure qu’1m77. En revanche il est pour l’instant le joueur qui cadre le plus de tirs par match (1.8 tirs cadrés/match). La compo où il évoluerait le mieux serait pour moi un 4-3-3 puisque cette compo privilégie le jeu collectif. Il monte en puissance chaque année et pour 900k€ ca vaut le coup de prendre le risque. »