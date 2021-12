Piste privilégiée de Pablo Longoria lors du dernier mercato estival, Thiago Almada devait se diriger vers la MLS et la ville d’Atlanta sauf que non. L’écurie américaine a démenti tout accord et relance la cible argentine à Marseille. L’espoir est de nouveau permis.

Il y a peine quelques heures de cela, le club de Vélez Sarsfield annoncé officiellement un accord avec l’Atlanta United, Thiago Almada et le club autour d’une somme avoisinant les 14 millions d’euros. Un transfert avéré qui éliminait une piste privilégiée de Pablo Longoria lors du dernier mercato. Cible qu’il n’avait toujours pas abandonné. Mais, véritable coup de théâtre, l’Atlanta United a annoncé dans un communiqué qu’aucun accord n’avait été conclu entre les différentes parties et que Thiago Almada était encore et toujours un joueur de l’écurie argentine. Un scénario bien étonnant qui pourrait relancer la piste Thiago Almada à l’Olympique de Marseille. L’espoir est permis.