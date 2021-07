Placé sur la liste des indésirables de Jorge Sampaoli, Nemanja Radonjic aurait déjà reçu une proposition de la part d’un club allemand.

Alors que les arrivées de Pol Lirola et Daniel Wass se précisent, l’Olympique de Marseille souhaiterait également se séparer de quelques joueurs dans les jours à venir. Dans le lot on retrouve notamment le Serbe Nemanja Radonjic, prêté au Hertha Berlin en fin de saison dernière. Et l’avenir de l’attaquant de 25 ans pourrait rapidement être fixé étant donné que l’OM a déjà reçu une offre ce week-end. Le journal L’Equipe précise qu’il s’agit d’un club de Bundesliga, mais pas forcément du Hertha Berlin. Les dirigeants marseillais sont vendeurs, mais espèrent récupérer au moins 8 millions d’euros. L’Equipe ne précise pas le montant de cette fameuse offre allemande reçue ce week-end.

Le Hertha reste la piste la plus crédible au vu des prestations du joueur là-bas. Nemanja Radonjic, avait même déclaré fin mai à la presse allemande son intention de rester définitivement dans le championnat allemand. « Bien sûr que j’aimerai jouer pour le Hertha dans le futur. Mon contrat de prêt a expiré mais le Hertha se battra pour une place dans une compétition européenne la saison prochaine, j’en suis sûr. Depuis que je suis au Hertha, le Hertha est la seule chose à laquelle je pense. »