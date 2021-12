Loin d’être un titulaire indiscutable dans l’esprit de Jorge Sampaoli, Leonardo Balerdi a enfin retrouvé les terrains lors de la confrontation d’Europa League face au Lokomotiv Moscou. Des sensations retrouvées pour l’Argentin qui veut jouer plus, bien plus.

Arrivé à l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance du Borussia Dortmund en juillet 2020, Leonardo Balerdi avait, semble-t-il, convaincu les dirigeants olympiens, eux qui ont déboursé 11 millions d’euros pour l’arracher au club allemand. Pourtant, après presque une demie saison écoulée, le défenseur central de 22 ans ronge son frein. Loin d’être titulaire, l’Argentin n’a disputé que 12 rencontres toutes compétitions confondues. Un statut qui ne lui convient pas, le Marseillais veut se battre pour obtenir plus de temps de jeu. Une opportunité qu’il a su saisir ce mercredi 9 décembre lors de l’opposition entre l’OM et le Lokomotiv Moscou.

« J’ai été très à l’aise ce soir. C’est vrai que c’est peu habituel de me voir jouer à droite et que William Saliba soit plus au milieu mais j’ai été vraiment très à l’aise. Je pense que l’on a réussi à trouver les bonnes passes, les bonnes relances aussi que ce soit entre nous ou vers l’avant. On a aussi su bien fermer les espaces quand il le fallait et puis, de toute façon, quand l’entraîneur te demande quelque chose il faut savoir répondre présent. Si il me demande de jouer gardien, je ferais le nécessaire et j’y jouerais. Je fais ce que l’on me demande de faire pour l’équipe« , a déclaré Leonardo Balerdi en conférence de presse à l’issue de la rencontre face au Lokomotiv Moscou.