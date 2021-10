Samir Nasri a fait son grand retour sous les couleurs de l’OM lors du match des héros entre des légendes de l’Olympique de Marseille et une équipe de l’UNICEF. Interrogé sur son après carrière alors qu’il a annoncé il y a seulement 2 semaines qu’il prenait sa retraite, l’ancien international français a évoqué une possible intégration dans le staff de Jorge Sampaoli. Entraîneur qu’il a connu lors de son passage au FC Séville.

« Quand j’aurai mes diplômes, déjà. Après, le coach a beaucoup compté pour moi dans ma carrière, quand je me suis relancé à Séville. Il a été là et j’ai une relation très particulière avec lui. Je le verrai demain et on pourra discuter de plein de choses. Mais pour l’instant, ce n’est pas d’actualité. Je suis passé de l’autre côté, je suis avec vous maintenant. On verra pour le reste. »