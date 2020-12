Alors que son contrat expire à la fin de la saison du côté du Vieux-Port, Florian Thauvin a la possibilité de quitter son club de cœur de l’Olympique de Marseille et de s’expatrier en dehors de l’Europe pour la saison prochaine. En effet, le Moyen-Orient et le club d’Al Aïn s’intéresserait à l’attaquant marseillais. Une piste aussi improbable qu’insolite.

Le dossier Florian Thauvin risque bien d’agiter l’actualité de la Canebière dans les prochaines semaines, aussi bien en coulisse que chez les supporters. Et pour cause, l’avenir d’un des joueurs les plus emblématiques de l’OM suscite l’intérêt et la curiosité. Courtisé par le Milan et Séville, le joueur français est également très apprécié au-delà des frontières de l’Europe.

Aussi improbable que cela puisse paraître, le Moyen-Orient suivrait de très près les exploits du milieu offensif marseillais. En effet, si l’on en croit les informations dénichées par UEA Kick, Al Aïn serait sur le dossier et aimerait s’octroyer les services de l’international tricolore. L’ancien club d’Emmenike, Babbel ou encore Michel Bastos, a des arguments à faire valoir avec notamment un portefeuille assez illimité pour appâter « Flotov ».

Le champion du monde 2018 posera t’il pour autant ses valises dans cette destination exotique ? Cela semblerait assez étonnant d’un point de vue sportif.