Boubacar Kamara aujourd’hui en Angleterre du côté d’Aston Villa, l’Olympique de Marseille cherche un remplaçant et le président olympien a activé la piste menant au joueur français Jordan Veretout.

Un joueur qui évolue à l’AS Roma mais qui envisage de quitter la capitale italienne après quelques désaccords avec ses dirigeants. Sous contrat avec la Louve jusqu’en 2024, Veretout souhaite relancer sa carrière et pourquoi pas en France mais ce dossier semble être de plus en plus complexe. S’il dispose d’un bon de sortie pour la saison prochaine, la Roma réclame 15 millions d’euros pour l’ancien milieu du FC Nantes et cette somme pourrait clairement freiner le vice-champion de France.

Comme le confirme ‘Il Messaggero’, l’OM n’envisage pas d’offrir autant d’ragent dans ce dossier, d’autant que le Milan AC et le nouveau club le plus riche au monde Newcastle United sont aussi sur les rangs. Affaire à suivre…