Journaliste « RMC » et spécialiste de l’Olympique de Marseille, Jonatan MacHardy donne son avis sur les deux dernières recrues de l’équipe, Cengiz Ünder et Luan Peres.

« Les échos sur Luan Peres sont très bons. C’est un défenseur très propre. Techniquement, il est intéressant, il a de l’intelligence de jeu. Il a un profil adapté à ce que recherche Sampaoli. C’est un central qui peut jouer sur le côté gauche. Dans 3-2-4-1 de Sampaoli, c’est important. Pour l’instant, Luan Peres ressemble à un excellent choix. Cengiz Under, certes c’est un joueur irrégulier, mais c’est un coup à tenter et ce sera forcément mieux que Florian Thauvin. Il jouera sur le côté droit de ce milieu à quatre. Mais à ce poste-là, il y aura probablement Lirola aussi. C’est bien comme ça l’OM aura un profil défensif avec Lirola et un profil offensif avec Under. Ce dernier a beaucoup de talent, mais il a besoin de franchir un cap. Car dans un match, il manque encore de constance. » A lancé, dans « l’After foot. »