Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Cengiz Ünder s’est confié sur ses objectifs et ceux du club olympien.

« Je connaissais Marseille de par la ferveur de ses supporters, depuis que j’étais enfant ou que j’ai commencé ma carrière de footballeur. La deuxième chose, c’est que Marseille est la seule équipe française qui a gagné une coupe d’Europe (plus exactement à avoir gagné la Ligue des Champions, ndlr). C’est une équipe assez connue, qui mérite de jouer chaque année la Ligue des Champions, notre objectif c’est ça. On vise cette qualification, on vise le haut. (…) J’espère donc contribuer à l’évolution du club et à sa reconnaissance à l’échelle mondiale », a lancé l’ex-joueur de Leicester en conférence de presse. Le message a été reçu 5 sur 5 par les fans olympiens.