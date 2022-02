Cengiz Ünder est revenu sur les dernières performances de l’attaquant international polonais Arkadiusz Milik et il lui apporte son soutien à 100%.

« Est-ce qu’il mérite toutes ces critiques ? Je ne pense pas. Il a besoin de continuité. Quand il va retrouver le chemin des filets, il va refaire surface. On ne veut perdre personne dans cette équipe, c’est le plus important. Nous sommes une équipe et Arek en est une pièce importante. Il aime se donner à fond, un footballeur connait toujours des hauts et des bas et je pense qu’il va dépasser ça. C’est un joueur de qualité. » S’est exprimé le Turc dans « Objectif match. »