L’Olympique de Marseille s’intéresserait au défenseur central Domagoj Vida.

Après le recrutement de Samuel Gigot et d’Isaak Touré, l’OM s’active pour attirer de nouvelles recrues. Tout fraichement arrivé, Igor Tudor s’implique dans le recrutement olympien. Selon les informations de TMW et Sport Mediaset, Marseille ferait partie des candidats pour signer Domagoj Vida. Le nouvel entraineur croate ne serait pas étranger à cette nouvelle piste. Le promu en Serie A, Monza, et la Sampdoria sont également dans la course. L’international croate, finaliste de la Coupe du monde en 2018, est aujourd’hui libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Besiktas. L’OM est parti pour signer un nouveau défenseur central ? Affaire à suivre…