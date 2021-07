Grande nouvelle pour les fans, qui pourront venir en nombre pour assister au match OM-Villarreal.

Invité au micro de BFM TV ce vendredi, directeur de la communication de l’Olympique de Marseille Jacques Cardoze a annoncé une bonne nouvelle aux supporters du club phocéen. Ils pourront en effet être 30 000 dans les tribunes du stade Vélodrome le 31 juillet prochain, pour le dernier match de préparation des hommes de Jorge Sampaoli face au vainqueur de la Ligue Europa, Villarreal (21h).

« Nous sommes les premiers à faire face à ce pass sanitaire. On échangera nos informations avec les autres clubs français. Ce retour au stade des supporters est important pour nous, mais aussi pour les autres clubs français, et pour l’avenir de la Ligue 1. On aura le rendez-vous contre Villarreal le 31 juillet prochain, je peux vous annoncer qu’on a eu l’autorisation de la préfecture de région pour accueillir 30 000 personnes. On échangera notre expérience à l’égard des autres écuries de Ligue 1. »