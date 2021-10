De retour à Marseille dans quelques heures après son aventure avec le Brésil, Gerson (24 ans) est en difficulté dans la cité phocéenne. Et la rédaction du Phocéen pense qu’il devrait rester sur le banc quelques temps.

Le média qui suit toujours de très près l’actualité du club olympien a donné son avis sur la situation actuelle du milieu de terrain brésilien. « Si l’on part du principe que le Brésilien se sent le mieux au poste de relayeur, force est de constater qu’il sera difficile actuellement de sortir de ce rôle Boubacar Kamara, Valentin Rongier, Matteo Guendouzi voire Pape Gueye. Dans le schéma préférentiel de Jorge Sampaoli en 3-4-3 en phase offensive, il n’y a finalement que deux milieux de terrains assez bas sur le terrain, et le duo Kamara-Rongier ne semble pas démériter.«

« Dans un 3-5-2 avec deux pistons et un numéro dix « second attaquant », une place de plus se libère au milieu de terrain mais elle semble réservée à Matteo Guendouzi, très satisfaisant dans les deux tactiques. Alors, doit-on laisser le Brésilien sur le banc et laisser les meilleurs joueurs du moment sur le terrain ? Ce serait ainsi le moyen pour l’ancien de Flamengo de souffler tout en regagnant sa place, s’il le mérite, à force de belles entrées, » peut-on lire sur le site marseillais.