Suite aux incidents lors du match Angers-OM, un supporter marseillais a été condamné à de la prison avec sursis.

D’après les informations de nos confrères de L’Equipe, un supporter de l’Olympique de Marseille a récemment été condamné par la justice à la suite des incidents qui avaient émaillé l’après-match de SCO-OM (0-0), le 22 septembre dernier.

Rapidement identifié et interpellé « grâce aux investigations conduites par le commissariat de police d’Angers » selon le parquet de Marseille, l’individu a écopé en CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) le 27 avril d’une peine de quatre mois de prison avec sursis simple assortie d’une interdiction de stade d’une durée d’un an. Il était poursuivi pour être entré sur l’aire de jeu et pour avoir commis des violences en réunion.