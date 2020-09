René Malleville a évoqué les erreurs d’arbitrage qui touchent l’Olympique de Marseille. Pour le supporter de l’OM, avec Aulas président du club, ces erreurs n’auraient pas eu lieu ! Jacques-Henri Eyraud pendant ce temps est très loin du monde médiatique pour combattre les erreurs d’arbitrage qui touchent l’OM.

“Je trouve scandaleux d’avoir été encore marron par les arbitres. Mais on n’entend jamais Jacques-Henri Eyraud. Je m’excuse, on gueule contre Aulas parce que c’est un enfoiré. Mais un enfoiré pour nous. J’aurais aimé qu’il soit président de l’OM. Il aurait été dans tous les médias. Eyraud ne se prononce pas. C’est inadmissible. Il doit défendre ses travailleurs. Qu’est-ce que c’est que ce président qui ne défend pas son club ? Tapie, même Pape Diouf, on les aurait entendus. Ce n’est pas normal que notre président ne se montre pas et n’ouvre pas sa gueule. Il est en-dessous de tout”, a indiqué le supporter de l’OM sur Radio Star.