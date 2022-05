Défait par le Stade Rennais lors de la 37ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a perdu sa place de dauphin. Une non qualification directe en Ligue des Champions qui pourrait être fatale aux Olympiens.

Dauphin du Paris Saint-Germain depuis de longues semaines, l’Olympique de Marseille a manqué le coche lors de la 37ème journée de Ligue 1. Opposé au Stade Rennais, les hommes de Jorge Sampaoli ont sombré (2-0) et sont désormais troisièmes, derrière l’AS Monaco. Une position qui pourrait grandement modifier les perspectives de l’OM cet été. Selon les informations révélées par La Provence, Marseille pourrait perdre une somme d’argent importante si le club ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Une somme comprise entre 30 et 50 millions d’euros qui pourraient assainir les finances de l’OM et permettre de se renforcer au prochain mercato.

Des possibilités entravées si Pablo Longoria et ses hommes en restent là. Synonyme de barrages, l’OM ne pourra touché cette prime qu’une fois qu’il sera officiellement qualifié pour la compétition soit à la fin du mois d’août. Une troisième voire une quatrième place seraient donc dignes d’un scénario catastrophe à Marseille.