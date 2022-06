Joueur et star des Tigres de Monterrey au Mexique depuis plusieurs années, André-Pierre Gignac est revenu sur sa carrière et il assure qu’il ne souhaite pas revenir à Marseille pour terminer sa carrière.

« Non, non, non… Et de toute façon, je ne reviendrai pas. Ils n’ont pas besoin de moi. Aujourd’hui, j’ai 36 ans. Tu as Milik, Dieng, qui doit prendre un peu de poids dans cette attaque. Et on sait que parfois Sampaoli n’aime pas jouer avec un numéro 9… Ce que j’aimerai, c’est terminer aux Tigres en 2025 pour faire 10 ans au club. » La réponse de l’ancien toulousain est donc catégorique.