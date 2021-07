Le mercato n’est pas encore terminé, mais il est déjà très riche pour l’Olympique de Marseille. La preuve en infographie.

Le site Transfermarkt s’est essayé au jeu de la valorisation du onze de départ de l’OM version 2021-2022. Le marché des transfert continue et Pablo Longoria pourrait encore apporter de nouvelle pièces à ces effectif. En outre, dans cette infographie on notera l’incorporation de Saliba et Almada, qui n’ont pas (encore ?) signé. Et Kamara, annoncé sur le départ, est toujours là.

Il n’en reste pas moins que le onze de départ de l’OM la saison prochaine pourrait valoir plus de 200 millions d’euros. On est loin du onze de départ du PSG à 626 M€, mais tout de même : avec un tel effectif, le club phocéen doit être en mesure de décrocher une place en Ligue des champions !