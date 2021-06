Duje Caleta-Car sur le départ, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un nouveau joueur pour occuper le poste de défenseur central la saison prochaine.

Après David Luiz, c’est au tour du nom de Samuel Umtiti de sortir. Selon les informations du journaliste Pedro Almeida, la direction olympienne apprécie le profil de l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti. Poussé vers la sortie par le club blaugrana, celui qui est sous contrat jusqu’en 2023 ne devrait pas rester en Espagne cet été et sa valeur est aujourd’hui estimée entre 5 et 10 millions d’euros. Il n’a disputé que 16 matchs (dont 8 comme titulaire), toutes compétitions confondues, cette saison. Affaire à suivre, même si le champion du monde 2018 avec l’Equipe de France se dirigerait plus vers une saison de plus au Barça avant de partir libre dans un an…