Pour le consultant de Winamax Walid Acherchour, l’effectif de l’OM a été surestimé avec « des joueurs cramés, à la relance ou inconnus ».

Depuis quelques semaines, l’Olympique de Marseille est bien loin du rendement spectaculaire auquel nous avait habitués Jorge Sampaoli. Après deux 0-0 contre la Lazio et le PSG, les Marseillais ont inscrit un petit but cette semaine dans le match à rejouer face à Nice (1-1). Une baisse de régime prévisible selon le journaliste Walid Acherchour, qui pense même que l’effectif de Sampaoli a été surestimé en début de saison.

« Il faut rappeler d’où vient cet effectif. Tous les joueurs que l’on cite, ce sont soit des joueurs cramés, à la relance comme Harit qui a plongé après deux-trois bons matchs, ou inconnus au bataillon comme Luis Henrique et De la Fuente. Ce sont des joueurs qui doivent s’acclimater à un nouveau championnat comme Gerson et Luan Peres. Ce sont des joueurs qui reviennent après l’échec d’un transfert comme Caleta-Car et Kamara. Il y a Milik qui revient de blessure. Je crois qu’on surestime l’effectif. Il y a de la qualité, mais peut-être que même moi, je l’ai vu trop beau cet effectif. Les trois seuls joueurs réguliers, ce sont Saliba, Guendouzi et Payet. Et même pour eux, il y avait des inconnues. Saliba revenait d’un échec à Arsenal, Guendouzi d’un échec au Hertha Berlin et Payet d’un échec de la saison dernière où on ne l’a pas vu. Il faut resituer. »