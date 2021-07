Luan Peres, William Saliba ou encore Leoanardo Balerdi officiellement marseillais, le club de Ligue 1 va devoir faire de la place au sein de son effectif. Et Duje Caleta-Car devrait demeurer parmi les partants.

Depuis quelques mois plusieurs clubs semblent intéressés par le profil du défenseur central international croate Duje Caleta-Car. Liverpool et plus récemment Brighton ainsi que West Ham United en Angleterre apprécient le profil du vice-champion du monde mais ils ne sont pas seuls sur le coup. D’après les informations de « The Athletic », c’est maintenant le Napoli qui débarque dans ce dossier. Poussé vers la sortie par l’OM, il devrait rapporter un joli chèque au club olympien en cas de départ lors de ce mercato estival. Affaire à suivre…