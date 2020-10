Bouna Sarr parti au Bayern Munich, l’OM a encore le droit à un joker pour remplacer le tricolore.

Si l’arrivée du latéral droit du Racing Genk, Joakim Mæhle a échoué dans les dernières minutes, Pablo Longoria et André Villas-Boas ont encore la possibilité de recruter un joueur évoluant en France. C’est en tout cas la volonté du coach comme il l’explique devant les médias.

“On a raté le dernier transfert de Joakim Mæhle à cause de conditions de dernière minute. On ne va pas se précipiter sur le prochain choix. Moi et Pablo on a plusieurs discussions pour connaître le meilleur chemin pour la suite. Peut-être que c’est de ne rien faire et prendre le risque et aller jusqu’en janvier. Yuto peut jouer à droite. On cherche aussi des solutions dans différents systèmes. Ce sont des choses à évaluer, on ne va pas se précipiter. On est content du mercato qu’on a fait“… Les noms de Thomas Foket (Stade de Reims et Fabien Centonze (FC Metz) circulent depuis quelques jours.