Marseille prépare en coulisses son mercato estival. Et André Villas-Boas serait sous le charme d’un jeune milieu de terrain portugais.

C’est pourtant le mercato hivernal qui s’apprête à ouvrir ses portes, mais faute d’argent, Marseille va devoir revoir ses plans. En janvier, les Olympiens vont surtout essayer de se débarrasser de quelques joueurs, et pourquoi pas tenter des prêts. Mais de ce qui est des investissements plus conséquents, André Villas-Boas va devoir attendre cet été. Et ça tombe bien, l’OM s’active déjà en coulisses.

Selon Record, c’est du côté de Porto qu’AVB aimerait faire quelques courses. Le club phocéen se serait donc positionné sur le jeune milieu de terrain Fabio Vieira. À 20 ans, il se dresse comme la nouvelle petite du club portugais. Mais malheureusement pour Marseille, l’international Espoirs lusitanien (7 sélections, 5 buts) serait aussi courtisé par Arsenal selon le quotidien. Le jeune milieu offensif, pouvant évoluer sur un côté, a une clause libératoire de 30M d’euros.