Suite aux incidents face à Galatasaray, l’UEFA avait souhaité que l’OM compense la fermeture du Virage Nord, par l’invitation de 10 000 enfants. Cependant, cela ne s’est pas vraiment passé comme prévu…

Alors que le club de Longoria s’est organisé pour accueillir tous ces jeunes, un d’entre eux a joué les trouble-faites. Alors que la sécurité phocéenne devait géré les quelques supporters qui jetaient des projectiles sur les joueurs de la Lazio, un fumigène a été allumé dans le secteur du Virage Nord. Parcage ou étaient installé les enfants.

L’OM n’a pas tardé à réagir par Jacques Cardoze, patron de la communication de olympienne. « On a identifié le porteur, un gamin de 10 ans, il pénalise le club, son club et les autres enfants; il sera interdit de stade. Ce comportement est inacceptable. On réfléchit à rééditer cette expérience. On ira chercher les clubs dont les enfants se sont bien comportés », a prévenu le dirigeant de l’OM à la Provence.