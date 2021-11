Annoncé partant lors du dernier mercato estival, Duje Caleta-Car est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui, des clubs anglais semblent revenir à la charge…

C’est le cas de deux équipes de Premier League qui apprécient les qualités du vice-champion du monde en titre et surveillent de très près ses performances en Ligue 1. Comme le révèle « Calciomercato.com », le club olympien pourrait rapidement recevoir deux propositions. une des Magpies de Newcastle et l’autre des Hammers de West Ham. Cela devrait satisfaire Pablo Longoria qui pourrait faire une belle plus value sur lui. Affaire à suivre…