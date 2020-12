L’ambiance est au beau fixe entre l’OM et Mourad Boudjellal. Le club phocéen ne veut plus entendre parler de cet « individu sans scrupules ».

Sollicité par France Inter, un dirigeant phocéen a rappelé que l’ancien patron du RC Toulon avait été assigné en justice pour « une campagne intensive et sans précédent de désinformation massive poursuivie dans l’ensemble des médias, dans le but manifeste de déstabiliser et fragiliser le club ». Sans s’attarder sur le sujet, il a commenté les dernières déclarations de Mourad Boudjellal : « Cette nouvelle sortie médiatique renforce un peu plus le dossier et notre volonté de dénoncer l’imposture que représente cet individu sans scrupules et sans éthique professionnelle. »

Pour rappel, Boudjellal a assuré qu’il rachèterait l’Olympique de Marseille, peu importe la date. « Je n’ai pas un caractère à lâcher les choses. Nous avons les investisseurs. Tout est prêt ou tout peut l’être très vite. On en est à attendre que Frank McCourt veuille bien vendre. » L’ancien propriétaire du RC Toulon avait également indiqué que Frank McCourt fixait le prix de son club à 200 millions d’euros, avant d’évoquer par la suite deux autres tarifs. La situation reste très floue autour de l’Olympique de Marseille et d’un éventuel rachat du club, d’autant que Jacques-Henri Eyraud esquive toutes les questions à ce sujet.