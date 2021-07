D’après les informations de RMC, le patron de l’OM n’a toujours pas abandonné les pistes Thiago Almada et Amine Adli.

Alors que l’Olympique de Marseille a déjà bouclé les arrivées de Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Mattéo Guendouzi (Arsenal) ou encore Cengiz Under (AS Roma), le mercato XXL de Pablo Longoria est encore loin d’être terminé. Interrogé à ce sujet au micro de RMC, Mohamed Bouhafsi a donné plus de détails.

« Il n’y a pas eu une centaine de noms qui sont sortis. Pour bien les suivre et pour être attentif à tout ce qui se passe à Marseille, il y a eu des mercatos avec Vincent Labrune (ancien président de l’OM, ndlr) où il y avait 90 noms qui sortaient. Là, les noms qui reviennent à chaque fois, ce sont des pistes qui vont au bout. Parce que Pablo Longoria identifie les profils et les joueurs. Pour répondre à certaines questions que je vois sur les réseaux sociaux : ‘Mais pourquoi vous avez moins d’informations sur les joueurs ?’ C’est parce que Pablo Longoria ne travaille pas sur le marché français. Il travaille sur le marché étranger. Et sur le marché étranger, c’est naturel d’avoir des noms plus difficiles à trouver puisque Pablo Longoria n’en informe même pas les autres dirigeants de l’OM. Il boucle un accord financier avec le joueur et après il en informe la direction financière qui va rédiger le contrat. Mais tout est déjà ficelé quand ça sort? »

Autant dire que les rumeurs autour de l’OM sont souvent fondées. Le président phocéen pourrait notamment revenir à la charge sur les dossiers Thiago Almada et Amine Adli, un temps évoqués par la presse mercato.