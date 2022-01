Après des débuts idylliques à l’OM puis une lente décente aux enfers, Dario Benedetto va retourner dans son vrai club de cœur, Boca Juniors, cet hiver.

Prêté à Elche l’été dernier après une saison en demi-teinte dans les rangs de l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto devrait encore changer de destination dans les prochains jours. Sauf revirement de situation, l’Argentin devrait s’engager avec Boca Juniors, le club qu’il avait quitté en 2019 pour rejoindre l’OM contre environ 14 millions d’euros. Cette fois, le transfert devrait rapporter entre 3 et 4 millions d’euros au club phocéen.

De passage au micro de OndaCero ce mardi, l’attaquant de 31 ans a confirmé son retour au pays, alors que Boca Juniors devrait officialiser l’opération dans les prochaines heures.« J’ai dit que je reviendrai d’une manière ou d’une autre et j’ai tenu parole. Je serai toujours un fan de ce club et maintenant, on me donne l’opportunité de revenir en tant que joueur dans le club que j’aime. »