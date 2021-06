Pisté de près par l’OM, Mattéo Guendouzi pourrait finalement s’envoler direction le Portugal cet été.

Annoncé tout proche de rejoindre l’Olympique de Marseille cet été, Mattéo Guendouzi pourrait finalement faire faux bon à Jorge Sampaoli. D’après les informations du média A Bola ce lundi, le club de Benfica Lisbonne pourrait jouer un mauvais tour à l’OM en recrutant le jeune milieu d’Arsenal, prêté cette saison au Hertha Berlin. Surclassé par le Sporting cette saison en Liga NOS, le club lisboète compte sur le recrutement du Français pour retrouver le sommet du championnat portugais.

Le média local précise que les négociations entre les Gunners et les Portugais sont fluides avec des conditions « plus avantageuses » que celles proposées par l’OM. Cependant, le capitaine des Bleuets aurait déjà trouvé un accord avec Pablo Longoria pour un contrat de 5 ans dans le sud de la France et sa décision personnelle devrait conditionner son avenir. Affaire à suivre…