En raison de la pandémie mondiale de Covid-19 et du naufrage économique lié à Mediapro, les clubs de Ligue 1 accusent un immense gouffre financier. Parmi eux, la situation financière de l’OM inquiète énormément selon Daniel Riolo.

Dans l’After Foot sur RMC ce dimanche soir, le journaliste Daniel Riolo a rappelé à quel point les clubs de Ligue 1 souffraient sur le plan économique en mettant notamment l’accent sur plusieurs écuries historiques du championnat au bord de la faillite. Selon lui, l’OM, Saint-Etienne et Bordeaux ne sont même pas assurés de payer la totalité des salaires jusqu’à la fin de la saison. « Le football est en perte de vitesse et la situation est vraiment préoccupante. Canal+ ne se précipite pas pour donner la fameuse somme d’argent évoquée (droits TV) ils devraient finir pas le faire mais ça sera beaucoup moins que prévu. C’est dire si la situation est catastrophique car il se dit que plusieurs clubs sont dans une situation catastrophique. C’est-à-dire à peine capable de finir la saison. Dans ces clubs-là il y en a trois qui sont des clubs importants de notre football. L’OM, l’ASSE, Bordeaux… des clubs qui ne sont pas loin du précipice, qui se disent on ne pourra payer que la moitié des salaires et faire des économies drastiques pour survivre. On en est là. »

Un tableau loin d’être réjouissant…