Joueur d’Al-Rayyan, Steven Nzonzi aurait pu rebondir du côté de l’Olympique de Marseille. Des rumeurs qu’il confirme dans un entretien accordé à Foot Mercato.

« Mon père était en contact avec une personne de l’OM, je ne sais pas si c’était Sampaoli directement. La saison que j’ai faite à Séville avec ce coach-là a été l’une de mes meilleures. J’ai passé trois belles années là-bas, mais c’est vrai que la saison avec Sampaoli était vraiment très bonne de ma part comme celle du groupe. Je m’entendais très bien avec ce coach. Donc ça aurait été quelque chose de pas mal de le retrouver. Mais ça ne s’est pas fait pour certaines raisons. Je n’ai pas pu trop suivre l’OM et le championnat de France cette saison. Mais je sais qu’ils sont deuxièmes et qu’ils font une bonne saison. Je sais qu’ils ont fait une bonne première partie de saison d’après ce que j’ai pu comprendre. De toute façon, Sampaoli est quelqu’un qui fait du très bon travail. C’est un passionné. Il pousse son équipe et ses joueurs à fond. Ça fait du bien quand tu es un joueur de voir un tel entraîneur sur le côté. Il donne l’énergie qu’il faut et il en donne aussi à ses joueurs pour aller chercher des victoires et faire les efforts« , a confié Steven Nzonzi.