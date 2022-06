Boubacar Kamara désormais joueur d’Aston Villa, l’Olympique de Marseille cherche un nouveau profil pour lui succéder. C’est dans le nord de l’Europe que Pablo Longoria pourrait trouver la perle rare.

Après la départ de Kamara, Jorge Sampaoli souhaite accueillir un nouveau membre dans son effectif. Le coach argentin cherche un joueur capable d’évoluer devant la défense et même un organisateur un peu plus reculé. Et selon les dernières informations, Marseille s’intéresse au profil du Brésilien de 23 ans Evander. Sous contrat avec le club danois du FC Midtjylland jusqu’en juin 2025, il pourrait quitter son équipe au cours du mercato contre la somme de 10 millions d’euros.