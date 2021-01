Willian José pourrait être la très belle trouvaille de l’hiver de Pablo Longoria.

L’attaquant brésilien de 29 ans évolue à la Real Sociedad depuis 2016 et a déjà inscrit 52 buts sous les couleurs de la formation espagnole. Depuis cette saison, il n’est plus un titulaire indiscutable. Aussi, un challenge à l’OM pourrait le tenter, pour redevenir un serial buteur. Un deal « gagnant-ganant »… et surtout pas trop cher pour le club phocéen. La presse espagnole nous apprend d’ailleurs que Marseille avait tenté une première approche de Willian José durant l’été. Il avait alors décliné. Mais depuis, son temps de jeu s’est détériorié. Cet hiver, il pourrait plonger. Mais attention : l’Atlético est aussi sur le coup.