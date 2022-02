Longtemps considéré comme un titulaire indiscutable à l’AS Rome depuis son arrivée en 2019, Jordan Veretout (28 ans, 24 matchs et 4 buts en Serie A cette saison) traverse une période plus compliquée ces dernières semaines. Le milieu de terrain français n’a plus été titularisé en championnat par José Mourinho depuis le 16 janvier, contre Cagliari (1-0). Une situation qui fait dire en Italie que l’ancien Nantais pourrait quitter la Roma en fin de saison.

Selon le site italien Calciomercato, la situation du Français est suivie de près par l’Olympique de Marseille. Le club phocéen pourrait s’activer l’été prochain pour essayer d’attirer le natif d’Ancenis afin d’en faire le successeur de Boubacar Kamara, dont le contrat se termine en juin. L’international français possède encore deux ans et demi de contrat à la Roma, qui l’avait acheté 17,5 millions d’euros à la Fiorentina.