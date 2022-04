Valentin Rongier prend du grade. Celui qui fait désormais les affaires de l’Olympique de Marseille pourrait même devenir le prochain capitaine du club. Du moins, c’est ce que pense l’ancien marseillais Basile Boli.

« C’est vraiment le futur capitaine parce qu’il a un poids dans le groupe. On sait que c’est quelqu’un de plus réservé, ce n’est pas le mec qui court le plus vite, ce n’est pas le mec qui saute le plus haut, mais celui qui est toujours bien placé et apporte au collectif quelque chose de plus sûr. On a la chance d’avoir un joueur comme Rongier et, vraiment, pour Sampaoli, c’est quelqu’un de très important. », a déclaré Basile Boli dans une interview accordée à Téléfoot.

Pour rappel, Valentin Rongier est sous contrat avec l’OM jusque’en juin 2024.

