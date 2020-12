Très critiqué depuis le début de saison, l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto a enfin trouvé le chemin du but face à Nantes. Sur beIN Sports, l’ancien Marseillais Bafétimbi Gomis (35 ans) a félicité l’attaquant de l’OM.

« J’ai eu la chance de poser les premières pierres de ce projet olympien, de belle manière. Quand on a la chance de jouer pour le club de son enfance, ce n’est jamais évident. Tous les Marseillais savent que c’est très dur d’être l’attaquant de l’OM. J’ai réussi à me relancer et quand je suis parti à Swansea, j’ai laissé la maison propre. Maintenant, je leur souhaite le meilleur et je suis bien content que Dario ait retrouvé le chemin des filets », a indiqué l’attaquant d’Al Hilal.