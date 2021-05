Partenaire majeur de l’Olympique de Marseille, Uber Eats rebondit sur la sortie du maillot de la saison 2021-2022.

Le spécialiste de la livraison de repas lance une opération « Supplément Marseille », comprenant notamment des cartes NFT (Non Fungible Token). Pour les fans, posséder des pièces cultes, collectors de leur club de coeur, c’est le Graal. C’est une manière de posséder d’assouvir sa passion. Les supporters olympiens pourront posséder un moment marquant du club, incarné par les joueurs qui ont fait la saison. Il s’agit de packs créés autour de moments marquants de la saison de l’OM et disponibles à Marseille en quantité très limitée, jusqu’au 21 mai, chaque soir à 19h, sur l’application Uber Eats. Ce pack collector est composé d’une carte NFT célébrant les moments marquants de la saison 2020-2021, du nouveau maillot du club phocéen et d’une pizza créée sur mesure.

Les cartes NFT sont créées par un artiste marseillais, Raphaël Bonan. Des créations uniques, numérotées de 1 à 10 et hébergées dans la blockchain. 50 fans recevront une clé USB contenant une copie du fichier numérique mp4 qui leur appartient, un certificat d’authenticité et toutes les informations pour en récupérer la propriété.