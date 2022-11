L’Olympique de Marseille termine sa première partie de saison par une belle victoire 3 buts à 2 sur le terrain de l’AS Monaco. Les Olympiens vont pouvoir se reposer un peu après une grosse première partie de saison marquée notamment par l’élimination en Ligue des champions. Malgré tout, la direction en compte pas se tourner les pouces et le mercato a déjà débuté.

Selon les dernières informations de ‘l’Equipe’, le vice-champion de France en titre devrait connaître pas mal de mouvements cet hiver. Si Gerson va rejoindre le Brésil et son ancien club de Flamengo, l’équipe devrait procéder à des réajustements au sein de son effectif. Le coach Igor Tudor attendrait un défenseur central durant le mercato et même si aucun nom n’a été évoqué, nos confrères rappellent que l’Italien Francesco Acerbi, était annoncé dans la cité phocéenne durant tout le mercato d’été. Un profil intéressant qui pourrait venir s’ajouter à ceux de Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Samuel Gigot, Sead Kolasinac, Isaac Touré et Eric Bailly. Affaire à suivre…