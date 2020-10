Pascal Olmeta est n’est pas connu pour faire de la langue de bois. L’ancien gardien de l’OM s’en prend à la direction.

Celui qui a porté les couleurs du club phocéen entre 1990 et 1993 donne son avis sur les patrons dU club et n’est pas tendre bien au contraire.

Il regrette les choix faits ces dernières saisons : “Quand tu vois le potentiel du club, la passion et les choix qui sont faits ces dernières années, il y a de quoi se poser des questions sur la direction prise et les ambitions réelles des patrons actuels. (…) Je n’ai aucun rapport avec le patron ou Eyraud. McCourt, ça m’est arrivé d’être à côté de lui au Vélodrome, s’il sait qui je suis, je me les coupe”, a-t-il poursuivi dans une interview donnée au “Figaro”.