Défenseur central de l’Olympique de Marseille, Lucas Perrin va quitter la cité phocéenne et s’engager en faveur du RC Strasbourg.

C’est le journaliste de « France Bleu Auvergne » Léo Corcos qui l’a annoncé via son compte Twitter. « Lucas Perrin s’éloigne du Clermont Foot. Le joueur de l’OM, dont l’horizon est bouché en Provence, est aujourd’hui très proche de Strasbourg. La signature en Alsace devrait intervenir cette semaine, sauf retournement de situation. Malgré des convergences entre le joueur et le Clermont Foot, notamment sur son salaire, Clermont s’est fait dépasser par Strasbourg qui a mis le paquet, et devrait obtenir la signature du minot marseillais. » Perrin devrait rejoindre l’Alsace contre un chèque de 1,5 millions d’euros cet été, voir un prêt avec option d’achat.