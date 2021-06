C’est fait pour Gerson qui va officiellement signer dans la cité phocéenne. Il va devenir la deuxième recrue du club dans ce mercato après Dieng et l’option d’achat levée il y a quelques heures.

Ce jeudi matin, une journée après l’ouverture officielle du mercato, le club marseillais a publié un post via son compte Twitter et souhaite la bienvenue au Brésilien de 24 ans. L’OM possède un accord total avec Flamengo et devrait présenter sa nouvelle recrue dans les jours à venir. Aucun détail n’est donner concernant le prix, mais on devrait se diriger vers une offre de 20 millions d’euros. A noter que la formation brésilienne garde un pourcentage sur les droits de Gerson en cas de futur vente.