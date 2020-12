L’entraîneur phocéen ne décolère pas depuis la défaite en milieu de semaine. Il en a même remis une couche sur l’arbitrage en conférence de presse.

Présent en conférence de presse ce vendredi, André Villas-Boas est revenu sur les erreurs d’arbitrage de Clément Turpin, qui ont coûté la défaite à l’Olympique de Marseille mercredi soir sur la pelouse du Stade Rennais. Le coach Marseillais espère que les décisions arbitrales seront plus juste ce samedi face à Reims (19h), pour le compte de la 16e journée de Ligue 1.

« Nous avons une moyenne de points avec Monsieur Turpin qui est très très désagréable », a insisté le Portugais ce vendredi en conférence de presse. « On a été déçu de son arbitrage, des choix, de la quantité de cartons jaunes et du déroulement du match. Il a été très autoritaire. C’est le meilleur arbitre en France et j’en attendais beaucoup plus. Je l’ai trouvé très distant avec nos joueurs alors qu’il était très proche des autres. Il reste le meilleur mais c’est à lui de faire son autocritique et sa propre analyse. »