Après le but fatal concédé par l’OM face à Tottenham, le club phocéen ne sera même pas reversé en Ligue Europa. Les joueurs sur le terrain à ce moment-là n’avaient pas briefés par ce risque. Resté sur le banc, Dimitri Payet a tenté d’expliquer ce manque de communication.

« Briefés là-dessus ? Avant-match, non. Pendant le match, déjà à la mi-temps, on regarde le résultat du match d’en face. Mais c’est plutôt en seconde période là où on se passe le message. Là, honnêtement, il y avait une telle envie de passer en 8es de finale, et je pense qu’on l’a vu sur le match, parce que ça nous tenait à cœur. Et, malheureusement, sur cet événement-là, on a tout perdu… », a expliqué Payet au micro de Prime Vidéo.