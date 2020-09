L’ailier de l’Olympique de Marseille Florian Thauvin (27 ans) a pour la première fois évoqué son avenir avec le club phocéen. Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’international français reste à Marseille cette saison.

“Si je vais rester Olympien cette saison ? Oui, j’ai déjà répondu à cette question. Le plus important pour moi c’est de jouer au football, c’est la chose que j’aime le plus, j’ai été loin des terrains pendant un long moment. Je veux faire une grosse saison, revenir à mon meilleur niveau et après on verra”, a indiqué le joueur de l’Olympique de Marseille.

En fin de contrat au mois de juin prochain, le joueur aura le droit de s’engager avec l’équipe de son choix en janvier. L’occasion de prendre une très grosse prime à la signature. Sans indemnité de transfert, le joueur pourrait intéresser plusieurs grands clubs en Europe. Une mauvaise nouvelle pour l’OM.