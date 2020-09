De retour dans le 11 d’André Villas-Boas après de nombreux mois de blessure, Florian Thauvin (27 ans) fait le bilan sur son avenir.

Dans un entretien accordé à “l’Equipe”, le milieu offensif olympien est revenu sur son avenir et n’exclut aucune possibilité. “Pour l’instant, nulle part. Il y a eu simplement une prise de contacts. Pablo Longoria a repris en main mon dossier. Il connaît très bien mon agent, il avait été en contact avec lui la saison dernière car il me voulait à Valence. Je les laisse gérer.” L’ancien joueur de Newcastle ne cache pas son étonnement de “se retrouver dans cette situation”, estimant que son dossier “aurait dû être réglé tout de suite après la Coupe du Monde 2018.”

“Soit je reste à l’OM, soit je pars à l’étranger”

Le champion du monde français a indiqué qu’il ne souhaitait pas rester sans challenge à la fin de son aventure olympienne en 2021. “Soit je reste à l’OM, soit je pars à l’étranger. Je vais étudier les deux options. Premièrement, il y a l’aspect sportif (…) L’autre domaine est financier. À 27-28 ans, en général, les joueurs partent à l’étranger pour signer un gros contrat qui leur permettra d’assurer leur avenir et leur vie. Je devrai faire un mix des deux, et je ferai le choix le plus cohérent pour la suite de ma carrière sportive et de ma vie personnelle.”