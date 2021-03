Présent devant la presse il y a quelques jours, Jorge Sampaoli est revenu sur l’avenir de Florian Thauvin qui arrive en fin de contrat en juin prochain.

Sans se démonter, le coach argentin compte vraiment sur le joueur et espère qu’il va rester dans la cité phocéenne encore quelques temps. « Un entraîneur espère toujours que les grands footballeurs se sentent impliqués dans un projet personnel. Je considère Flo comme un grand footballeur. Il doit retrouver son niveau, pour que nous puissions compter sur un joueur qui, déjà, a une grande importante dans ce club, il n’a pas passé sa meilleure saison mais on sait ce qu’il vaut, ce qu’il sait faire. C’est un joueur sur lequel j’aimerais compter, c’est un joueur déterminant. Mais on ne pense pas encore à la saison prochaine. Il est d’abord urgent de changer l’image de l’équipe. Il y a de la frustration dans l’équipe. Donc changer l’image de l’équipe, ce qu’on fait en ce moment. Puis avec le temps on verra pour le futur. » A-t-il déclaré aux médias.