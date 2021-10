Prêté par l’Olympique de Marseille à Cagliari jusqu’à la fin de la saison, Kevin Strootman sera un joueur libre en juin prochain. Et le milieu de terrain néerlandais a fait une petite confidence.

Dans un entretien pour le « Corriere dello Sport », le joueur de 31 ans a été très honnête et s’est résigné à ne plus être en mesure de pouvoir jouer des matchs tous les trois jours. « Lutter pour ne pas descendre, c’est presque un autre sport. Maintenant, je ne joue plus pour le titre, je n’y pense même plus, c’est la réalité que j’ai apprise au Genoa, je dois la montrer ici aussi à Cagliari. Je sais que je dois donner plus. J’ai eu quelques problèmes à une cuisse après un coup, mais, maintenant, je suis bien et je travaille fort.«

Avant de conclure : « Avant, c’était un peu difficile de travailler avec les matches rapprochés, mais, maintenant, il y a plus de temps pour pouvoir faire mieux. Sept ans sont passés, mais j’espère de jouer à ce niveau pour que l’on m’appelle encore la machine à laver. »