L’Olympique de Marseille accueille ce samedi soir (21h) le RC Strasbourg, dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1. Un match sous haute tension entre les Marseillais qui rêvent de Ligue des Champions, et les Strasbourgeois, qui ont la Ligue Europa Conférence en ligne de mire. Mais pour le coach du RC Strasbourg, la pression est davantage sur son adversaire…

« Il n’y a pas de pression supplémentaire à se mettre, ce qui se passera sera positif et la saison est d’ores et déjà plus que réussie » » a déclaré le coach Julien Stephan en conférence de presse. « Beaucoup nous voyaient craquer en fin de championnat, or on a encore la possibilité de se qualifier pour une compétition européenne, c’est complètement inattendu. Je crois que la pression est davantage sur Marseille que sur nous. »