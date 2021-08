Le gardien de l’Olympique de Marseille Steve Mandanda donne son avis sur le recrutement olympien et semble satisfait du travail de Pablo Longoria.

Le gardien de but français s’est montré enthousiaste sur le mercato réalisé par sa direction. « Nous avons des jeunes, un peu insouciants, mais avec beaucoup de caractère, ça peut donner quelque chose de bien. Entre ce que le coach nous demande, ces profils de joueurs différents, si ça prend, ça peut être une belle saison. Ces jeunes sont ouverts, très solides mentalement et avec beaucoup de vécu. Le président et le staff ont conçu un groupe homogène. Mattéo (Guendouzi) est jeune, mais il a beaucoup d’expérience, Bouba (Kamara) aussi, Konrad (de la Fuente) a vécu le Barça de l’intérieur, William (Saliba) est insouciant, il joue sans pression, libéré. Il va aller très loin… »